Maccabi Tel Aviv- Sivasspor Canlı Anlatım

M.TEL AVİV 0-0 SİVASSPOR

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45'Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

45' Sivasspor etkili geldi. Sağ kanattan Kayode'nin getirdiği topta ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Fajr'in vuruşunda top savunmaya çarptı.

40' Sivasspor ilk yarının son bölümünde baskısını arttırdı.

39' Sağ kanattan Çalımlarla ceza sahasına giren Gradel'in ortasında savunma topu taça gönderdi.

35'Demir Grup Sivasspor takımında Fayçal Fajr faul yapıyor.

34'Maccabi Tel Aviv, Dan Biton ile köşe vuruşu kullanıyor.

34'Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Dan Biton ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

34'Maccabi Tel Aviv takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Dan Biton geçiyor.

28' Yonatan Cohen, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Mamadou Samassa kurtarıyor.

28'Demir Grup Sivasspor takımından Robin Yalçın sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

28'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Olarenwaju Kayode ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

25'Tel Aviv, Dor Peretz ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

25'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Mustapha Yatabare – Eyal Golasa mücadelesinde hakem Andris Treimanis, Maccabi Tel Aviv lehine faul kararı veriyor.

16'Rakip ceza sahası önünde bulunan Olarenwaju Kayode için ofsayt bayrağı kalkıyor.

15'Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

15'Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Robin Yalçın ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

10 'Maccabi Tel Aviv takımından Yonatan Cohen sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor anc ak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

9' Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Maccabi Tel Aviv adına Maor Kandil kullanacak.

9'Max Gradel – Maor Kandil mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Maccabi Tel Aviv lehine faul kararı veriyor.

8'Demir Grup Sivasspor takımında Hakan Arslan topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

6'Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

MACCABİ TEL AVİV- SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tilbi, Saborit, Peretz, Golesa, Glazer, Biton, Pesic, Cohen

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare, Kayode