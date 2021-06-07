Maçka Parkı'nda korona virüsü hiçe sayarak açık hava konseri verdiler

Beşiktaş'ta bulunan Maçka Parkı'nda Redd isimli müzik grubu, korona virüs salgınına rağmen saat 19.00'da açık hava konseri verdi. Parkta bulunan Onlarca kişi iç içe durarak sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Konsere katılım sağlayan birçok kişinin ise maske takmadığı görüldü.

Redd grubu konseri Twitter hesabından duyurdu

Müzik grubu konserin yapılacağı alan ve saati sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptı. Yapılan paylaşımda, "Saat 19.00'da Maçka Parkı alt kapı Havuz civarlarındayız" denildi.

Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş