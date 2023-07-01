Macron Almanya ziyaretini erteledi



Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Afrika kökenli gencin polis kurşunuyla ölümünün ardından başlayan şiddet olayları hız kesmeden devam ediyor. Ülke genelinde 45 bin polisin görevlendirilmesine rağmen tansiyon düşmedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi. Almanya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron bugün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü ve Steinmeier'i ülkesindeki durum hakkında bilgilendirdi. Cumhurbaşkanı Macron, Almanya'ya yapmayı planladığı resmi ziyaretinin ertelenmesini istedi. Steinmeier, ziyaretin ertelenmesinden dolayı üzüntü duyuyor ve komşumuzdaki durumu tamamen anlıyor” ifadeleri kullandı. Elysee Sarayından yapılan açıklamada da, "Ülkedeki durum göz önüne alındığında Cumhurbaşkanı (Macron) önümüzdeki günlerde Fransa'da kalmak istediğini belirtti. Bu nedenle iki Cumhurbaşkanı (Macron ve Steinmeier), Almanya ziyaretini ileri bir tarihe erteleme konusunda anlaştı" denildi.

Polis kurşunuyla ölen Afrika kökenli genç toprağa veriliyor

Geçtiğimiz Salı günü başkent Paris'in Nanterre banliyösünde polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Cezayir asıllı Nael M. için bugün düzenlenen cenaze töreni yerel saatle 11.00'de başladı. Gazetecilerin törene girişine izin verilmezken, cenazeye çok sayıda Nanterre sakininin ve ailenin yakınlarının katıldığı öğrenildi. İbn Badis Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Nahel'in tabutunun cenaze aracına koyulduğu, araca gençlerin eşlik ettiği aktarıldı. Kalabalığın k "Nahel için adalet" şeklinde slogan attığı, cenaze aracının Nahel'in toprağa verileceği mezarlığa doğru yolda olduğu belirtildi.

Öte yandan 27 Haziran Salı günü Paris'te “dur” ihtarına uymayan Nahel M., polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmiş, genci vuran polis memuru gözaltına alınarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Gencin ailesinden özür dileyen polis, kasten adam öldürmekle suçlanıyor.

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