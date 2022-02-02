Macron: “Birkaç saat içinde ABD Başkanı Biden ile görüşeceğim”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tourcoing kentini ziyaretinde Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna krizine karşı Avrupa'da koordinasyonun önemine vurgu yaparak, “Hiçbir ihtimali dışlamıyorum. Dediğim gibi bu dönemde faydalı olanın önce Avrupa koordinasyonunu sürdürmek olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Macron ayrıca görüşmelere devam ettiğini ifade ederek, “Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmelere devam edeceğim. Önümüzdeki birkaç saatteki gelişmelere bağlı olarak herhangi bir zamanda Rusya'ya seyahat edebilirim. Ayrıca önümüzdeki birkaç saat içinde ABD Başkanı Biden ile de telefonla görüşeceğim” şeklinde konuştu.

Macron, Ukrayna krizinin çözümünde tansiyonun düşürülmesinin Minsk Anlaşması doğrultusunda sağlanacağını ifade etti.

Özlem Kaplan