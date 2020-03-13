Macron Fransa'nın virüsle mücadele planını açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron akşamüzeri televizyondan halka hitap ederek virüsle mücadele planını açıkladı.

Okulların, üniversitelerin ve kreşlerin yeni bir kararla kadar kapatılacağını açıklayan Macron “Virüsle mücadelenin sadece başındayız” dedi ve vakaların çoğalıp yayılacağını ifade etti.

Hastane kapasitelerinin çoğaltılacağını, tıp öğrencilerinin ve emekçi doktorların destek amaçlı görev alacağını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, ilk olarak en hassas olan yaşlıların, fakat daha sonra gençlerin de hayati şekilde etkileneceğini öngördüklerini açıkladı.

Fransız bilim adamlarının aşı aradığını fakat sonuçlanmasının aylar süreceğini ifade eden Fransa Cumhurbaşkanı ne kadar maliyeti olursa olsun hastaların masraflarının ulusal sağlık kurumunca karşılanacağını söyledi.

Halkı gereksiz yeri ve ihtiyaç dışında dışarı çıkmamaya davet eden Macron medeni ve dikkatli olmak gerektiğini dile getirdi.

Ekonominin çok fazla etkilendiğini dile getiren Fransız Cumhurbaşkanı şirketlere destek amacı ile mart ayı şirket vergilerinin ertelendiğini söyledi.

Pazar günü gerçekleşecek belediye seçimlerinin iptal edilmediğini söyleyen Macron gerekli hijyen tedbirinin alındığını söyledi.

Mücadelenin Avrupa birliği genelinde birlikte yürütülmesi gerektiğini söyleyen Macron Avrupa ekonomisini korunmak için gerekenin yapılacağını dile getirdi.

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Avrupa'dan gelen yolcuları ABD'ye kabul etmeyeceklerini duyurması üzerine tepki gösteren Macron “mücadeleyi birlikte yürütmek lazım, ayrıştırarak değil. Virüsün pasaportu yok, milliyetçi kapanmaları engellemek lazım” dedi.

Özlem Kaplan

