Macron, güven kaybediyor

Fransa'da İpsos araştırma şirketi tarafından 22-23 Ocak'ta bin kişinin katıldığı bir anket yapıldı. Ankette Fransızlara, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a duyduğu güven soruldu. Macron'a duyulan güven 2020 yılının son aylarında yapılan benzer bir ankete kıyasla, 3 puan düşüş gösterdi.

Ankete göre, Fransızların yüzde 60'i Macron'un politikalarını olumsuz buluyor. Ankete katılanların yüzde 61'i ise Başbakan Jean Castex'in politikalarına olumsuz yaklaşıyor. Macron'a duyulan güven yüzde 35 olurken, Castex'e duyulan güven oranı yüzde 32 olarak açıklandı. İpsos'a göre, bu oran Castex'in başbakanlık görevine geldiği günden bu yana en yüksek olumsuz seviyesine ulaştı.

Ülke genelinde ise en çok pozitif izlenime sahip olan Havre Belediye Başkanı ve eski Başbakan Edouard Philippe'in olduğu belirtildi. Fransızların yüzde 51'i Edouard Philippe'in siyasetine olumlu yaklaşıyor.

Melike Yazır

