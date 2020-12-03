Macron: “Lübnan'a yapılan yardım çok ama yetersiz”

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta limanda meydana gelen patlamanın ardından ülkeye ilk gelen yabancı lider olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birçok ülkenin devlet başkanı ile 9 Ağustos'ta acil yardım konferansı düzenlemişti. Yardım konferansının bugün gerçekleştirilen ikinci oturumuna video konferans yoluyla yaklaşık 35 ülkenin cumhurbaşkanı ve hükümet başkanları katıldı.

O günden beri yardımların ulaştırıldığı Lübnan'daki yapılanların verilerini paylaşan Macron, yardım etmeye devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Macron, "Birleşmiş Milletlerin ilk bilançosuna göre 9 Ağustos konferansında verilen sözler tutuldu, hatta ilerisine gidildi” dedi.

"280 milyon Euro'dan fazla yardım yapıldı"

Lübnan için 280 milyon Euro'dan fazla yardım yapıldığını söyleyen Macron, bunun uluslararası yardımın ilk ihtiyaçların bir bölümünü karşıladığı dile getirdi. Macron, “12 bin 500 ton buğday unu dağıtıldı, bu imha olan stokların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor. 73 binden fazla kişi maddi yardım aldı, 17 bin kişi de yiyecek fişi aldı. 4 bin civarı sağlık muayenesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 hastaneye ürün gönderildi. 20 civarı sağlık ekibi bulunduruldu. Yaklaşık 25 bin kişiye kalacak yer oluşturuldu, 8 bin hanenin tadilatı gerçekleşiyor. 6 bin kişi çocuk destek programından faydalandı, 2 bin psikolojik destek verildi ve 90 okula yardım yapıldı. Bu yardımlar çok ama yeterli değil. O yüzden hepimize çağrıda bulunuyorum” diyerek daha fazla yardım yapılması gerektiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Birincisi, aciliyete cevap vermemiz gerekiyor. Patlama yüz binlerce insanı etkiledi. Kış geliyor, insanlar ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Acil ve temel ihtiyaç için yardım etmeye devam etmemiz gerekiyor. Bunu şeffaf bir şekilde Bileşik Milletler koordinasyonu ile yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

"İkincisi, ülke kalkınmasını sağlamamız lazım" diyen Macron, "Sivil toplum örgütlerine de danışarak gıda, sağlık, eğitim ihtiyacı, kültür ve kültürel miras, Beyrut limanının yeniden inşası, tahrip olman mahallelerin rehabilitasyonu ve şirketlerin tekrar çalışabilmesi için yardım için fon gerekiyor” şeklinde konuştu.

Siyasi reform ve patlama soruşturması vurgusu

Fransa'nın söz konusu fona destek sağlayacağını söyleyen Macron, "Sizlere de bu konuda güveniyorum. Desteğimiz devam edecek ama Lübnan'ı yaşatmak için yerel otoritelerin gittikçe ağırlaşan sorumluluğunun yerini alamaz” ifadelerini kullandı.

Hükümetin kurulması ve kalkınma reformunun işleme sokulmasının ülkeye yapılacak uluslararası kalkınma desteği için gerekli bir şart olduğunu söyleyen Macron, "Ne desteğimizi ne de siyasi reform ve patlama soruşturması hakkındaki beklentilerimizi keseceğiz" dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ise konferansta yaptığı konuşmada, özellikle Beyrut limanındaki patlama ve korona virüs salgını sonrasında mevcut ekonomik koşullara ve Lübnanlıların bu aşamada karşılaştığı zorluklara değindi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise konferansta Lübnanlıların, özellikle de yardıma en çok ihtiyaç duyanların ihtiyaçlarını karşılamanın ve Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu'nun desteğiyle ülkeyi yeniden inşa etmenin önemini vurguladı.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass da Dünya Bankası'nın diğer kurumlar ve ülkelerle katkıda bulunarak Lübnanlılara ve Lübnan'daki kurumlara yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Özlem Kaplan-Nisrine Borghol