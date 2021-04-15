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Macron, Merkel ve Zelenskiy yarın Rusya'yı görüşecek

Macron, Merkel ve Zelenskiy yarın Rusya'yı görüşecek
Macron, Merkel ve Zelenskiy yarın Rusya'yı görüşecek

Fransa Elysee Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin yarın Rusya ile ilgili görüşecekleri belirtildi.

Fransa, Almanya ve Ukrayna liderleri, Rusya konusunda görüşmek üzere bir araya geliyor. Fransa Elysee Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağın neden olduğu riskleri tartışmak üzere yarın araya geleciği ifade edildi. Açıklamada, "Sayın Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Macron tarafından öğle yemeğinde karşılanacak ve ardından Sayın Merkel ile bir video konferans yapılacak" ifadeleri kaydedildi.

Öte yandan Rusya ve Ukrayna ile dörtlü diyalog çerçevesinde Ukrayna ihtilafında arabulucu rolünü üstlenen Macron ve Merkel, 2019 Aralık ayında Paris'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenskiy ile bir araya gelmişlerdi.

Özlem Kaplan
 

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