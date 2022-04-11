Macron: 'Müslümanların veya Yahudilerin dinlerinin emrettiği gibi yemek yemelerini engelleyen bir Fransa istemiyorum'

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen ile ikinci turda yarışacak olan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sonuçların kesinleşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Macron, "Oy hakkını kullanmak için 36 milyondan fazlaydık. Güveniniz beni onurlandırıyor, beni zorunlu kılıyor ve bana taahhüt ettiriyor. Duyarlılıkları ne olursa olsun, ilk turda tercihleri ne olursa olsun hemşehrilerimizi bize katılmaya davet ediyorum. Bazıları bunu aşırı sağı engellemek için yapacak. Milletin geleceği için bu belirleyici anda hiçbir şey eskisi gibi olmamalı. Bu yüzden Fransa için çalışmak isteyenlere ulaşmak istiyorum. Milletimizin hizmetinde ortak bir eylem inşa etmek için, farklı inançları ve hassasiyetleri bir araya getirmek için yeni bir şey keşfetmeye hazırım" ifadelerini kullandı.

“Müslümanların veya Yahudilerin dinlerinin emrettiği gibi yemek yemelerini engelleyen bir Fransa istemiyorum”

Macron, "Laiklik yoluyla herkesin inanıp inanmamasına, ibadet etmesine izin veren bir Fransa istiyorum. Müslümanların veya Yahudilerin dinlerinin emrettiği gibi yemek yemelerini engelleyen bir Fransa istemiyorum, bu biz değiliz. Önümüzdeki günlerde onlara projemizin ihtiyaçlarını herhangi bir aşırı sağ projeden daha iyi sürdürülebilir bir şekilde karşıladığını göstereceğim. Yanılmayalım, hiçbir şey bitmedi. Önümüzdeki 15 gün içinde yapacağımız müzakere ülkemiz ve Avrupa için belirleyici olacaktır” dedi.

Dört adaydan 'Macron'a oy verin' çağrısı

İlk turda elenen tüm adayları alkışlayan ve kendisine oy vermeye çağıran adaylara teşekkür eden Macron, "Bu akşam bana destek olan Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse ve Fabien Roussel'e teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Yeşiller Partisi'nin (EELV) Başkanı ve 2009'dan bu yana Avrupa Parlamentosunda (AP) milletvekili Yannick Jadot, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) adayı ve başkent Paris'in de içinde bulunduğu İle-de-France Bölgesinin Başkanı Valerie Pecresse, merkez sol Sosyalist Parti'nin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hildago, Komünist Parti'nin (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel ikinci turda Macron'a oy vermeye çağırmıştı.

Pecresse yaptığı açıklamada, "Marine Le Pen'in iktidara gelmesini ve bunun doğuracağı kaosu önlemek için vicdanımla Emmanuel Macron'a oy vereceğim" demişti.

İki adaydan 'Le Pen'e oy vermeyin' çağrısı

Macron, Melenchon ve Poutou'nun açıklamarına cevaben "Bazıları aşırı sağı engellemek için bize katılacak ve bunun taşıdığım projeyi desteklemeye değmeyeceğinin tamamen farkındayım ve buna saygı duyuyorum. Bunun Jean-Luc Melenchon tarafından yapılan seçim olduğunu biliyorum. Burada açıklıklarını selamlamak istiyorum" dedi.

Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFİ) lideri Jean Luc Melenchon ve Yeni Antikapitalist Partinin (NPA) Sözcüsü Philippe Poutou ise, Macron'a oy verilmesi için açıkça çağrıda bulunmazken, Le Pen'e oy verilmemesini istemişti. Melenchon yaptığı açıklamada, "Le Pen'e tek bir oy vermemeliyiz" demişti.

İki adaydan Le Pen'e destek

Aşırı sağcı ve nefret söylemleriyle gündemde olan Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi lider Eric Zemmour ikinci turda seçmenlerini Le Pen'e oy vermeye çağırmıştı.

Milletvekili Nicolas Dupont-Aığnan da Le Pen'e oy vermeye çağırmış, "Le Pen'e oy vereceğim ve oy vermeye çağırıyorum" demişti.

İkinci turda Macron favori

Sandık çıkış anketlerine göre, 24 Nisan'da yapılacak olan ikinci tur 12 aday arasında oyların yüzde 28.6'sini alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23.9'unu alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen arasında yapılacak. İFOP anket şirketine göre ikinci turda Macron oyların yüzde 51'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilecek.

İlk turun resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak ve ikinci turda seçimi kazanan aday ise 13 Mayıs'ta göreve başlayacak.

Melike Yazır

