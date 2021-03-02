Macron: 'Nükleer anlaşmanın korunmasının uluslararası kamuoyu için bir gereklilik'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda görüştü. Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Macron'n Avrupalıların pandemiyle ilgili İran'a verdiği desteği hatırlattığı, Covax programı aracılığıyla İran'ın aşılama ihtiyaçlarını karşılamak için işbirliğini güçlendirmeyi önerdiği ifade edildi. Macron'un nükleer anlaşmanın korunmasının uluslararası kamuoyu için bir gereklilik olduğuna vurgu yaptığı aktarılan açıklamada, görüşmede tüm tarafların nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi için diyaloğun devam etmesine dikkat çekildiği ifade edildi. Açıklamada, Macron'un nükleer meseleyle ilgili olarak İran'ın yükümlülüklerine uymasın yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliğine dönmesi gerektiğine vurgu yaptığı aktarıldı.

Bölgesel gerginlik

Görüşmede, Macron'un artan bölgesel gerginlik konusundaki endişelerini dile getirdiği belirtilirken, gerginliği yatıştırmak için özellikle Irak, Yemen ve Lübnan'daki bölgesel krizleri çözmek için herkesle birlikte çalışma konusundaki kararlılığa vurgu yapıldığı ifade edildi.

Ruhani'den Macron'a uyarı

İran tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada ise, Ruhani'nin nükleer anlaşmanın yeniden ihyası ve korunması yönünde fırsatların kaçırılması halinde daha kötü bir tablonun oluşabileceği noktasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u uyardığı ve "İran'ın taahhütlerine askıya almasının nedeni ABD'nin anlaşmadan çekilmesi ve üç Avrupa ülkesinin taahhütlerine bu konuda yerine getirmemeleri nedeniyle oldu. Elbette taraf ülkeler anlaşmaya döner ve taahhütlerini uygularlar ise biz de yeniden taahhütlerimize döneriz" ifadelerini yer verildi.

Melike Yazır