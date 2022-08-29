Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hem Rusya-Ukrayna savaşını hem de atom enerjsini görüşmek üzere Fransa'nın başkenti Paris'e geldi. Cumhurbaşkanı Macron, Morawiecki'yi Paris'teki Elysee Sarayı'nda karşıladı. İkili görüşmeye geçmeden önce açıklamalarda bulunan Morawiecki, "Rusya Ukrayna'ya saldırarak büyük bir krize neden oldu. Bu muhtemelen yeni başlayan bir kriz. Güvenliğimizi ve enerji ile ilgili konuları etkileyen, kelimenin tam anlamıyla ekonomik ve siyasi bir kriz. Tüm sorunları bir arada yaşadığımız bir zamandayız" dedi.

Yakın işbirliği kararı

Morawiecki'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerden bahseden Macron, "Nükleer silahlar savaşın nesnesi olamaz. Bu durum bizi son zamanlarda eskisinden daha yakın bir işbirliğine götürdü. Bu yüzden burada olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Ukrayna'yı bu savaş süresince beraber desteklemekte kararlı olduğumuzu da yinelemek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Savaş dolayısıyla gösterdiği cömertlikten ötürü Polonya halkına teşekkür eden Macron, Polonya'nın yardımda öncü olduğunu ve birçok Ukrayna vatandaşını topraklarına kabul ettiği için memnun olduğunun altını çizdi. Açıklama sonrası ikili görüşmeye geçen liderlerin görüşme sonrası Fransız girişimciler ile bir araya gelecekleri açıklandı.

Mert Ürkmez

