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Macron, Sarı Yelekliler'le görüşecek

Macron, Sarı Yelekliler'le görüşecek
Macron, Sarı Yelekliler'le görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, hayat pahalılığı ve akaryakıt zamlarını protesto eden Sarı Yelekliler ile yarın bir araya geleceği bildirildi.

Fransa'da başlayıp Belçika'ya sıçrayan ve zaman zaman şiddetli olayların yaşandığı protestolarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, hayat pahalılığı ve akaryakıt zamlarını protesto eden Sarı Yelekliler ile yarın bir araya geleceği açıklandı. Macron'un görüşmeyi, yarın saat 10.00'da Elysee Sarayı'nda işçi ve memur sendikalarıyla bir araya gelerek gerçekleştireceği aktarıldı. 

Görüşmeye CGT, CFDT, FO, CFE-CGE ve CFTC olmak üzere 5 işçi sendikasının temsilcilerinin katılacağı bildirildi. Öte yandan Medef, CPME ve U2P şirketlerinin de görüşmeye katılacağı aktarıldı. 

Görüşmede Meclis Başkanı Richard Ferrand'ın ve Senato Başkanı Gérard Larcher'ın da hazır bulunacağı ifade edildi.  

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