Macron: 'Sokaklara daha fazla polis konuşlandırılacak'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, polisin Afrika kökenli bir genci öldürmesinin ardından başlayarak ülke geneline yayılan şiddet olayları nedeniyle kabineyle yaptığı kriz toplantısının ardından kamera karşısına geçti. Macron, gencin ölümünün araçsallaştırıldığını belirterek kabul edilemez bir şekilde istismar edildiğini vurguladı. “Hiçbir şey şiddeti meşrulaştıramaz” diyen Macron, şiddet olaylarını kınayarak mevcut durumun "kabul edilemez ve gerekçesiz" olduğunu ifade etti. Macron, şiddet olaylarını durdurmak için alınan önlemleri sıralayarak, “Sokaklara daha fazla polis konuşlandırılacak” dedi.

Dün gece gözaltına alınanların 3'te birinin genç, bazılarının ise “çok genç” olduğunu aktaran Macron, çocukları şiddetten uzak tutmanın devletin değil, ebeveynlerin sorumluluğu olduğunu söyleyerek ebeveynlerden gençleri evde tutmalarını istedi. Macron, “Sosyal medya gösterilerin örgütlenmesini kolaylaştırarak şiddetin körüklenmesinde rol oynadı. Hassas içeriklerin kaldırılması yönünde taleplerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

"Bazı gençlerin sokakta kendilerini zehirleyen video oyunlarını oynadığı hissine kapılıyoruz" diyen Macron, sosyal medya platformlarının yetkilileriyle temas halinde olduğunu vurguladı. Macron ayrıca sosyal medyadan şiddet çağrısı yapanların kimliklerinin tespit edilmesi için harekete geçeceklerini belirtti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.