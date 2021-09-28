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Macron'a yumurta atan saldırgan psikiyatrik tedaviye alındı

Macron'a yumurta atan saldırgan psikiyatrik tedaviye alındı
Macron'a yumurta atan saldırgan psikiyatrik tedaviye alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a dün Lyon ziyareti sırasında yumurtalı fırlatan 19 yaşındaki gencin psikiyatrik değerlendirme sonucu "muhakeme yetisi eksiliği" bulunduğu ve "hastaneye yatırılması gerektiği" tespit edildi. Saldırgan psikiyatrik tedaviye alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, dün Lyon kentindeki Uluslararası Catering, Otel ve Gıda Ticareti Fuarı'nda “Yaşasın devrim” diye bağıran 19 yaşındaki gencin yumurtalı saldırısına uğramıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan saldırgana "kamu görevi konumunda bulunan bir kişiye saldırı" suçu yönetildi. Lyon Savcılığından yapılan açıklamada, psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutulun gencin "muhakeme yetisi eksiliği" bulunduğu ve "hastaneye yatırılması gerektiği" sonucuna varıldığı bildirildi. Gencin psikiyatrik tedaviye alındığı aktarıldı.

Ne olmuştu?

“Yaşasın devrim” diye bağıran 19 yaşındaki genç, fuarda gezen Macron'a yumurta fırlatmıştı. Olay anına ait görüntülerde yumurtanın Macron'un omzuna isabet ettiği ve kırılmadan sektiği görülmüştü. Macron'a 8 Haziran'da da ülkenin güneydoğusundaki Drôme bölgesinde bulunan Tain-l'Hermitage kasabasına düzenlediği ziyarette 28 yaşındaki Damien Tarel tarafından tokat atılmıştı. Saldırgan 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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