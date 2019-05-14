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Macron'dan ölen Fransız askerlerine ilişkin açıklama

Macron'dan ölen Fransız askerlerine ilişkin açıklama
Macron'dan ölen Fransız askerlerine ilişkin açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Burkina Faso’da rehineleri kurtarma operasyonu sırasında 2 Fransız askerinin hayatını kaybetmesine yönelik gelen eleştirilere ilişkin, “Gerekli bir operasyondu” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da esir kurtarma operasyonunda hayatını kaybeden 2 Fransız askerine anma töreni düzenledi. Macron operasyona yönelik eleştirilere, “Fransızlar tehlike altındaydı, onları kurtarmak gerekiyordu. Gerekli bir operasyondu” ifadeleriyle cevap verdi. Hayatını kaybeden iki deniz komandosu için “Benzersiz cesaret gösteren kahramanlar” diyen Macron yapılan operasyonun zor ve tehlikeli ama hayat kurtarmak için gerekli olduğunun altını çizdi. Askerlerin “kurban” edildiği yönünde eleştire ilişkin Fransız Cumhurbaşkanı, “Askerlerimizi kurban etmedik, bu görevin trajik yönlerinden biri, anlaşmanın karanlık tarafı, askerlerin ulusumuza gönüllü fedakarlığıdır” dedi. 

Geçtiğimiz Cuma günü Burkina Faso'da kaçırılan 2'si Fransız 4 esiri kurtarmak için operasyon yapan 2 askerin hayatını kaybetmesi Fransa çapında eleştirilere neden olmuştu.  

Özlem Kaplan

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