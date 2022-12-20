Macron'un, milli takımı böyle teselli etti

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Maç sonunda Fransız Milli Takımı'nı teselli etmek için sahaya inerek futbolcularla konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hareketleriyle tepki topladı.

Sosyal medya kullanıcıları, Macron'un hareketlerini yapmacık olarak yorumlarken, futbolcuların da Macron'a karşı ilgisiz olduğunu savundu. Sahaya indiğinde Fransız futbolcu Kylian Mbappe ile konuşmaya çalışan Macron, Mbappe'den beklediği ilgiyi de göremedi. Madalyaların verildiği anlarda da kendisine sarılmak isteyen Macron ile göz teması kurmaktan kaçınan yıldız futbolcu Mbappe, hızlıca diğer yetkililerle el sıkıştı.

Soyunma odasında teselli konuşması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Arjantin Milli Takımına yenilerek 2022 FIFA Dünya Kupasını ikinci olarak tamamlayan Fransa Milli Takımı'nı teselli etmek için soyunma odasında kısa bir konuşma yaptı. Macron'un sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, oyuncuların üzgün ve yorgun olduğu görülürken, Macron'un konuşmalarına tepki vermemeleri de dikkat çekti. Futbolcuların konuşma sonrasında Macron'u isteksiz şekilde alkışladığı da görüldü.

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