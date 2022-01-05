Macron'un sözlerine Fransa meclisinden tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un korona virüs aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istediğine yönelik açıklaması, Ulusal Meclis'te tartışmaların fitilini ateşledi. Muhalif milletvekillerinin Macron'un söz konusu açıklamasına tepki göstermesinin ardından Ulusal Meclis'te Covid-19 aşı kartına yönelik yasa tasarısı görüşmeleri durduruldu. Muhalefet partilerinin milletvekilleri Macron'un dil seçiminin bir cumhurbaşkanına uygun olmadığını ifade etti. Sağcı Les Republicains Partisi Başkanı Christian Jacob, “Bir başkan böyle şeyler söyleyemez. Fransızların canını sıkmayı hedefleyen bir yasa tasarısını desteklemeyeceğim” dedi. Aşı kartına karşı çıkan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ise Macron'un “Fransızların bir kısmına karşı savaş açmak” istediğini söyledi. Diğer bir aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour da Macron'u "zulümle" suçladı. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketin lideri Jean-Luc Melenchon ise Macron'un açıklamasını Meclise yönelik hakaret olarak nitelendirerek, "Cumhurbaşkanı ne söylediğini kontrol ediyor mu?" diye sordu.

Hükümetten Macron'a destek

Ulusal Mecliste söz konusu yasa tasarısına yönelik görüşmeleri bir süre sonra devam ederken, hükümetten Macron'a destek geldi. Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Covid-19 vakalarındaki "süpersonik" bir artışın ortasında hükümetin Macron'un yorumlarının yanında olduğunu söyledi. Fransa Başbakanı Jean Castex ise aşısını yaptırmayan Fransızlarla sorunu olduklarını vurgulayarak aşılıların sayısının artırılması gerektiğini işaret etti.

“Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum" demişti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Le Parisien gazetesine verdiği ve dün yayınlanan açıklamasında, aşısını yaptırmayan üzerinde sosyal hayatı kısıtlayarak baskı kurduklarını belirterek, “Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşı yaptırmayacağım. Ama 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, artık (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatroya ve sinemaya gidemeyeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Hükümetin 15 Ocak'a kadar yasalaşmasını beklediği yasa tasarısı, kafe, restoran, sinema, tiyatro ve müze gibi alanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belgenin sunulmasını içeriyor.