Macron'un sükunet çağrısına rağmen binlerce sarı yelekli sokaklara çıkacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikalarından şikâyetçi olan olan Sarı Yelekliler protestocularının bugün bir kez daha Paris sokaklarına inerek şiddetli protesto gösterileri düzenlemesi bekleniyor. Eylemler sonucu Macron'un 2019 bütçe planlamasında ciddi değişikliklere gitmesine karşın yapılan değişiklerden tatmin olmayan ve Macron'un istifasını isteyen binlerce kişinin sokakları dolduracağı düşünülüyor.

Bununla birlikte Hollanda'nın başkneti Amsterdam'da ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de de benzer protestoların gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, dün Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen Macron, “Ülkemizin sükûnete, düzene ihtiyacı var. Demokrasimizin, kamusal alanların işgali ve şiddet unsurlarını kabul edebileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullanarak halka sokağa çıkmayın çağrısında bulunmuştu.