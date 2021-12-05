Maçta yumruklar havada uçuştu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Sivas Belediyespor ile Afyonspor karşı karşıya geldi. Maçın uzatma dakikalarında sahada tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada yumruklar konuştu.

Polis ekipleri sahaya girerek birbirine saldıran futbolculara müdahale etti. Yaralananın olmadığı olaylarda polis ekipleri kavgaya karışan futbolcuları ve antrenörleri sakinleştirerek bulundukları yerden uzaklaştırdı. Kavganın ardından maç kaldığı yerden devam etti. İl emniyet müdürü Burhan Akçay da stadyuma gelerek kavga hakkında bilgi aldı.

Diğer yandan müsabakanın ilk yarısı 3-0 Sivas Belediyespor'un üstünlüğü ile sona ererken ikinci devrede Afyon skoru 4-3 yaparak maçı galibiyetle tamamladı.



Oğuzhan Sarzep

