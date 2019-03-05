İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Madde bağımlısı zanlı, babasını tabancayla vurup yaraladı

Madde bağımlısı zanlı, babasını tabancayla vurup yaraladı
Madde bağımlısı zanlı, babasını tabancayla vurup yaraladı

Konya’da madde bağımlısı bir şahıs, babasını tabancayla vurarak yaralayıp, polis merkezine teslim oldu.

Olay, merkez Karatay ilçesinin Hamzaoğlu Mahallesi Bağgül Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Mustafa Ş. (29) ile babası Kadir Ş. (65) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ş., babası Kadir Ş.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Bacağından ve sırtından yaralanan Kadir Ş. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Ş. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Mustafa Beşer

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.