Made in Diyarbekir' alyansı 20 yıldır dünya piyasasında göz kamaştırıyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir atölyede işlenen ham altınlar farklı renk ve modellerde alyansa dönüştürülüyor. Birçok farklı aşamadan geçirilerek üretilen alyanslar müşterilerinin parmaklarını süslüyor.

Küçük bir atölyede usta eller tarafından üretilen alyanslar, Türkiye'nin yanı sıra başta Amerika olmak üzere Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Azerbaycan, İsveç ve Arnavutluk gibi dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. 34 yıldır kent ekonomisine katkı sunan ve istihdam desteği de sağlayan yerli ve milli firma, yıllık 650-700 kilo üretim sağlıyor.

"Amerika, Hollanda, Almanya, İsveç, Arnavutluk gibi ülkelere ihracat yapıyoruz"

Altınay Mücevherat Kuyumculuğun Genel Müdürü İlhan Yılmaz, 1988 yılından beri kuyumculuk sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirtti.

20 yıldır da atölyede alyans üretimi yaptıklarını aktaran Yılmaz, “Evlilik yüzükleri dediğimiz alyansları üretiyoruz. Bu alyansları hem yurt içi pazarına satıyoruz hem de yurt dışına ihracatını yapıyoruz. Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerine ihracat yapıyoruz. Amerika, Hollanda, Almanya, İsveç, Arnavutluk gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Pandemi sürecinde üretimimiz aksamadı. Müşterilerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. 50'ye yakın istihdamımız, 5 mağazamız var. Yenikapı'da da bir mağaza açtık. 6 perakende mağazamız var. ‘Made in Diyarbekir' diye dünya pazarına gönderiyoruz” dedi.

Rıdvan Kılıç

