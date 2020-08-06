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'Madem yasak bizim neden haberimiz yok'

'Madem yasak bizim neden haberimiz yok'
'Madem yasak bizim neden haberimiz yok'

Dünyada ve Türkiye'de korona virüs ile mücadelenin 8. ayı geride bırakılırken, Türkiye genelinde hastalıktan ölenlerin sayısı 5 bin 784'e, toplam hasta sayısı 236 bin 112 kişiye ulaştı.

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Pandemi sürecinde defalarca sokağa çıkma kısıtlaması yaşandı. 8 aylık süreçte 5 bayram ve 15 Temmuz'un yıl dönümü pandemi kuralları uygulanarak geride bırakıldı. Ülkede tüm bunlar yaşanırken Bursa'nın İnegöl ilçesinde maskesiz dolaşan bir gencin polise yakalanınca "madem maskesiz dolaşmak yasak, neden bizim haberimiz yok" demesi herkesi çileden çıkardı. Maskesiz gençleri affetmeyen polis tutanak yapıp, ceza kesti.

İnegöl'de korona virüs sayılarında artış yaşanmasının ardından tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Gece gündüz demeden denetimlerini sürdüren polis, Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi'nde maske takmadan gezen iki genci maskelerini takmaları için uyardı. Ancak gençlerin maskeleri olmadığı anlaşıldı. Polisin maskelerinin nerede olduğunu sorması üzerine gençlerden Ömer Faruk A. (18), "Peki madem maskesiz çıkmak yasak neden bizim haberimiz yok" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine diğer genç Yasin K. arkadaşını susturmaya çalıştı. Aldığı cevap karşısında şok olan polis memurları "gençler siz nerede yaşıyorsunuz" diyerek 2 kişi hakkında cezai işlem uyguladı.

Seyfettin Aras
 

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