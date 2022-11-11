Maden faciasında hayatını kaybeden 42 işçinin isimleri fidanlarda yaşayacak

Kırıkkale'de "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla "Türkiye Yüzyılı'na Nefes" temasıyla Millet Ormanı'nda etkinlik düzenlendi. 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, fidan dikmek için bir araya geldi. Kurum müdürleri, öğrenciler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, 8 bin fidan toprakla buluşturuldu. Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 42 işçi adına da fidan dikildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ormanlaşmada Türkiye'nin dünyada 4'üncü, Avrupa'da da 1'inci sırada olduğunu ifade ederek, Kırıkkale'de de orman alanının yüzde 7'den yüzde 16 oranında büyüdüğünü söyledi.

Hasan Ay

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