Maden faciasında müessese müdürü ve daire başkanı Amasra Adliyesi'ne geldi

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda elde edilen bulgular Amasra Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılarınca yürütülen soruşturmada TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve TTK İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu da adliyeye geldi. Özdemir ve Sarıalioğlu, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Bülent Bostancı



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