İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maden göçüğü sonrası hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Maden göçüğü sonrası hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
Maden göçüğü sonrası hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında 3 işçinin yaralandığı göçük sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Alper Kıransoy, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre dün Rat Mahallesi'nde özel bir maden ocağında göçük meydana gelmiş, 3 işçi yaralanmıştı. Göçükten ağır yaralı olarak kurtarılan Alper Kıransoy ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 

Kıransoy'un cenazesi hastane morgundan alınarak Asma Mahallesi Hz. Hamza Camii'ne getirildi. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere aile mezarlığına götürüldü. Alper Kıransoy'la birlikte yaralanan Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emrecan Bayram 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.