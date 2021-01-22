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Maden kazası sonrası işten çıkarılan 2 bin 395 işçiye 102 milyon TL ödeme yapıldı

Maden kazası sonrası işten çıkarılan 2 bin 395 işçiye 102 milyon TL ödeme yapıldı
Maden kazası sonrası işten çıkarılan 2 bin 395 işçiye 102 milyon TL ödeme yapıldı

Türkiye Kömür İşletmeleri, Soma maden kazasından sonra tazminat alamadan işten çıkarılan Soma Kömür İşletmeleri'ne bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanlarından 2 bin 395 kişiye bugün 102 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı.

28 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayınlanan tazminata ilişkin kanun ile Soma Kömür İşletmeleri'ne bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanları tazminat başvurularını gerçekleştirmişti. Türkiye Kömür İşletmeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, ödeme hak eden kişi sayısının 3 bin 624 olduğu belirtilerek, "Toplam 150,6 milyon TL ödeme yapılacak. Bugün itibarıyla 2 bin 395 kişiye toplam 102 milyon TL ödeme yapılarak işçilerin banka hesaplarına yatırıldı" denildi.
Ödemelerin kısa sürede tamamlanacağı belirtilen açıklamada, ayrıca 2020 yılında Eynez madencilerinden 2 bin 184 kişiye 38,6 milyon TL ödeme yapıldığı hatırlatıldı.

Adem Aslan
 

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