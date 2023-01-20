Maden kazasında hayatını kaybeden işçinin ikizlerinden güzel haber

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen grizu patlaması sonucu 42 maden işçisi hayatını kaybetti. 42 madenciden biri olan 27 yaşındaki Şaban Yıldırım, geride 5 aylık hamile eşini ve hiç kucağına alamadığı ikiz bebeklerini bıraktı.

Eşi hayattayken evlat sahibi olacağının haberini alan ve doğacak bebekleri Deniz ve Nefes'in isimlerini eşiyle birlikte belirleyen 24 yaşındaki Sena Sıla Yıldırım, “yılın annesi” seçildiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesinde 2 Ocak tarihinde çocuklarını dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Bin 800 gram ağırlığında dünyaya gelen ve erken doğum nedeniyle yaklaşık 18 gün boyunca gelişimlerini tamamlamak için yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ikizler ve Anne Yıldırım, tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

“Deniz ve Nefes Türkiye'nin çocukları oldular”

Doğum sürecinin oldukça zor olduğunu belirten anne Yıldırım, “Bartın'dan buraya sancılarla sevk edildim. Sağ olsun Atakan Hocam doğumu gerçekleştirdi. Bin 880 ve bin 800 gram olarak dünyaya geldiler. Bizimkisi küçük çaplı bir sağlık sorunuydu. Çok daha farklı sağlık sorunlarıyla buluşan çocuklar ve bebekler var. Onları gördükten sonra ben çok fazlasıyla şükrettim. Deniz ve Nefes Türkiye'nin çocukları oldular. Emanetleri yalnız bırakmadılar. Hastane yönetimine hediyeler bırakılmış çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Buradan yüzüm gülerek ayrılıyorum”

İkiz bebekleri Deniz ve Nefes ile birlikte sağlıklı bir şekilde taburcu oldukları için çok mutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

“Buradan gerçekten yüzüm gülerek ayrılıyorum. Başta doğumu sağlayan Atakan hocama, Sağlık Bakanına, hastane yönetimine, çalışanlarına ve yoğun bakım ünitesine gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel ilgilenildi.”

“Onlar artık bütün Türkiye'nin ve bizim evlatlarımız”

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Perinatoloji Bölümünde görev yapan Doç. Dr. Atakan Tanaçan, eşini kaybetmesinin ardından anne Sena Sıla Yıldırım'ın kuvvetli bir şekilde ayakta durduğunu ve evlatları için elinden geleni yaptığını belirterek, “Doğum beklediğimizden biraz erken gerçekleşti ve bu ikiz gebeliklerde olabiliyor. O yüzden bebeklerimiz çok şükür sağlıklı olmalarına rağmen gelişimlerini tamamlamaları için yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bir takip süreci oldu. Bu süreçte de hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve bütün ekip gerçekten elinden geleni yaptı. Çok şükür ki sağlıklı taburcu ettiğimiz bugüne kavuşmuş olduk. Onlar artık bütün Türkiye'nin ve bizim evlatlarımız, bize emanet. Onları da sağlıklı bir şekilde buradan taburcu etmek bize nasip oldu. İnşallah onlarda umudun sembolü olarak huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir ömür geçirirler” diye konuştu.

“Sena Hanım gibi bir anneyi tanımaktan da çok mutluyuz”

Türkiye'nin dört bir yanından ikizler için iyi dilekler ve hediyeler geldiğini belirten Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Dilek Erol, “Hediyeleri kendilerine takdim ettik. Sena hanım gibi bir anneyi tanımaktan da çok mutluyuz. Bir ziyaretçi olarak kapımız her zaman kendilerine açık” dedi.

Muhammed Musab Gümüşer - İbrahim Çakmak



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