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Maden kazasıyla ilgili 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Maden kazasıyla ilgili 25 kişi hakkında gözaltı kararı
Maden kazasıyla ilgili 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması ile ilgili 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Maden kazasıyla ilgili 25 kişi hakkında gözaltı kararı - Tıkla İzle

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Bartın ili Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Amasra Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesinde 14.10.2022 tarihinde, saat 18:15 sularında meydana gelen maden kazası olayına ilişkin olarak mülhakatımız Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bülent Bostancı

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