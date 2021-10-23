Maden ocağında iki kayanın arasında sıkışan kişi öldü

Olay, Çayırbağı Mahallesinde bulunan bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen maden ocağında çalışma sırasında gerçekleşen kazada bir kişinin iki kaya arasında sıkıştığı ihbarı üzerine AFAD ekipleri harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler iki kaya arasına sıkışan İlyas Köken'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Köken'in cansız bedeni AFAD ve Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İbrahim Yetkin