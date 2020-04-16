İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maden ocağında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Maden ocağında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
Maden ocağında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Fındıkpınarı Mahallesi'nde maden ocağında malzeme indirdikleri sırada kayan toprağın altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesi'nde gündüz saatlerinde kamyondan malzeme indiren işçilerin üstüne toprak kaydı. İşçilerin bir kısmı kaçarak kurtulurken, 2 kişi toprak altında kaldı. İlk müdahaleyi madende bulunan işçiler yaparken, bölgeye arama kurtarma, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Bir işçi kısa sürede toprak altından çıkarılıp, hastaneye kaldırılırken, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları bir süre devam etti. Yapılan çalışmaların sonucunda Musa Oğuz'a ulaşan ekipler, işçinin hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının incelemesinin ardından Oğuz, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Koray Ünlü

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.