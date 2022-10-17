Maden ocağında yaralanan işçilerin yakınları o anları anlattı

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamanın üçüncü gününde işçilerin yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyor. 6 işçi patlamanın hemen ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezine getirilerek tedavi altına alınmıştı. Hastanede yaralı yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyor.

Aynı maden ocağında 14 yıldır çalışan Taner Şen'in dayısı Tayfun Kayhan, “Bartın Amasra TTK işletmesinde barutçu olarak çalışmaktayım. Ben de gündüz vardiyasında aynı bölgede çalıştım ve mesaim bitti eve gittim. Haberi aldım, arkadaşlarımıza yardımcı olmak için tekrar ocağa gittik. Şu anda hastanede yatmakta olan Taner Şen'i gördüm, tanıyamadım. Tanıdım ve onu ocaktan çıkardım. Onu ambulansa bindirdik, ben durumu hafif sandığım için tekrar ocağa diğer arkadaşlarımızı kurtarmaya gittik. Ocağa tekrar girdiğimde arkadaşlarımızın vefat ettiğini gördük. Dün Bartın'da cenazelere katıldık. Kendi eşimin amcası da madende vefat etti, onun cenazesine de katıldım. Dün de yeğenime destek için buraya geldim. Ben yeğenimle ocaktan çıktığında bire bir konuştum, bilinci açıktı. Şu anda yoğun bakımda entübe halde. Yeğenimi ocaktan çıkardığımızda su istedi, su verdik” dedi.

Batuhan Toprak

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