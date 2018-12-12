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Maden ocağındaki göçükte tüm işçiler kurtarıldı

Maden ocağındaki göçükte tüm işçiler kurtarıldı
Maden ocağındaki göçükte tüm işçiler kurtarıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 7 işçiye ulaşıldı. İşçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Manisa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, ”Soma'da kömür işletmeleri ocağında bugün akşam saatlerinde göçük meydana gelmiş olup yaralanan 4 işçiden 3 işçimizin Soma Devlet Hastanesinde ayakta tedavileri sağlanarak taburcu edilmişlerdir. Yaralı 1 işçimizin tedavisi genel durumu iyi olmak üzere hastanede devam etmektedir. Madende mahsur kalan 3 kişiye ulaşılmış olup Soma Devlet Hastanesine intikalleri sağlanmaktadır. Genel sağlık durumları iyidir” denildi.

Yılmaz Sarıpınar - Önder Aydın
 

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