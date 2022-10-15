Maden şehidi Yasin Çelik gözyaşları içerisinde toprağa verildi

Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada Yasin Çelik (22) hayatını kaybetti. Çelik için Ulus ilçesine bağlı Derecik köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çelik'in yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aktaş, Çelik ailesine başsağlığı dileklerinde bulunurken, anne Habibe Çelik'in “Gençliğine doyamadı yavrum, su gibi delikanlıydı yavrum” feryadı yürekleri dağladı.

Baba Ömer Çelik çok üzgün olduğunu, oğlunun vefat haberini sabah saatlerine kadar öğrenemediğini söyledi. 22 yaşındaki Yasin Çelik'in naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Sadi Uzun - Rıdvan Bostancı



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