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Maden şehidi Yasin Çelik gözyaşları içerisinde toprağa verildi

Maden şehidi Yasin Çelik gözyaşları içerisinde toprağa verildi
Maden şehidi Yasin Çelik gözyaşları içerisinde toprağa verildi

Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Yasin Çelik (22), Ulus ilçesine bağlı Derecik köyünde toprağa verildi.

Maden şehidi Yasin Çelik gözyaşları içerisinde toprağa verildi - Tıkla İzle

Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada Yasin Çelik (22) hayatını kaybetti. Çelik için Ulus ilçesine bağlı Derecik köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çelik'in yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aktaş, Çelik ailesine başsağlığı dileklerinde bulunurken, anne Habibe Çelik'in “Gençliğine doyamadı yavrum, su gibi delikanlıydı yavrum” feryadı yürekleri dağladı.

Baba Ömer Çelik çok üzgün olduğunu, oğlunun vefat haberini sabah saatlerine kadar öğrenemediğini söyledi. 22 yaşındaki Yasin Çelik'in naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Sadi Uzun - Rıdvan Bostancı
 

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