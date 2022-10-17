Maden şehidi Yener Saygın'ın babası Saygın: 'Arkadaşları 'bizi kurtarın' diye bağırınca dayanamayıp geri dönüyor'

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı patlamasından kurtulduktan sonra arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığı sırada hayatını kaybeden Yener Saygın'ın ailesi, çocuklarını kaybetmenin acısını yaşıyor.

Maden şehidi Yener'in babası Faik Saygın, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı konuşmada, evladının çok hareketli ve cevval bir delikanlı olduğunu belirtti.

“Arkadaşları bizi kurtarın diye bağırınca dayanamayıp geri dönüyor”

Oğlu Yener'in işi olduğu için gündüz vardiyası yerine 4-12 vardiyasına gittiğini ifade eden Saygın, “Arkadaşları 'bizi kurtarın' diye bağırınca dayanamayıp geri dönüyor. Geri dönünce daha fazla gazı almış oluyor. Madende oyalanma olmaz. Bir an önce dışarı çıkabilirsen kurtulursun. Arkadaşlarını kurtarırken bayılmış, düşmüş ve sendelemiş. Maske ağzından düşmüş ve o şekilde bayılmış. Onu da kurtarıcılar dışarı çıkartıyor. Oğlumun kurtardığı adamlar dışarı çıkıyor, kendisi çıkamıyor” diye konuştu.

Yasin Erdem

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