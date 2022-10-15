Maden şehidinin annesinin ve kız kardeşinin feryatları yürekleri dağladı

Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Serhat Kahraman'ın cenazesi memleketi Karabük'e getirildi. Kahraman için Cemaller köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kahraman'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, siyasi parti temsilcileri kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Babası Rıfat Kahraman taziyeleri kabul ederken anne Sebahat Kahraman'ın oğlunun tabutuna sarılarak, "Kim annem diyecek bana" feryadı yürekleri dağladı. Kahraman'ın kız kardeşi ise ağabeyinin madenci baretini takarak tabut başında beklerken kız arkadaşı da, "Nasıl beni bıraktın Serhat" diyerek gözyaşı döktü. Kahraman'ın naaşı ikindiye müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde aile mezarlığına defnedildi.

Rıdvan Bostancı



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