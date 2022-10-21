Maden şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada 41 madenci hayatını kaybetmişti. Karabük'te Cuma Namazı sonrası maden şehitleri için gıyabi cenaze töreni düzenlendi. 5000 Evler Merkez Camii'nde düzenlenen törende maden şehitleri için dua edildi. Cuma çıkışı kılınan cenaze namazının ardından program sona erdi.
Rıdvan Bostancı - Ersin Turan
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