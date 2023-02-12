İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Madenciler depremden 160 saat sonra 2 kişiyi daha kurtardı

Madenciler depremden 160 saat sonra 2 kişiyi daha kurtardı
Madenciler depremden 160 saat sonra 2 kişiyi daha kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde madenciler, depremde çöken binanın enkazından 160 saat sonra bir kadın ile kız çocuğunu sağ çıkardı.

Madenciler depremden 160 saat sonra 2 kişiyi daha kurtardı - Tıkla İzle


Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Polyak Eynez Madencilik firmasına bağlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan Özgür Apartmanı'nın enkazından canlı olduğunu tespit ettikleri iki kişiye ulaşmak için adeta zamanla yarıştı. İşbirliği yaparak saatlerce mücadele veren ekipler, 50 yaşındaki Mediha Hadbezi ve 11 yaşındaki Lena Maradini'yi Pazarcık merkezli ilk depremden 160 saat sonra kurtarıp sağlık görevlilerine teslim etti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.