Madenciler depremin 88. saatinde karı koca çifti kurtardı

Hatay'da çalışmalarına devam eden maden işçileri, depremin 88'inci saatinde enkaz altında depremzede çifte ulaştı. Diğer kurtarma ekiplerinin de yardımıyla yaklaşık 10 saat mücadele veren maden işçileri, göçükte kalan Ayla ve İbrahim Halil'e ulaşmayı başardı. Maden işçileri ve diğer kurtarma ekipleri o anda büyük sevinç yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde çalışan maden işçisi Mevlüt Davul, "Allah'ım sana şükürler olsun" diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralı çift hastaneye kaldırıldı.

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