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Madenciler enkaz altındaki çifti 82'nci saatte kurtardı

Madenciler enkaz altındaki çifti 82'nci saatte kurtardı
Madenciler enkaz altındaki çifti 82'nci saatte kurtardı

Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde görevli madenciler deprem sonrası görevlendirildikleri Adıyaman’ın Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir enkazdan genç çifti sağ çıkardı.

Depremin ardından 82 saat geçmesine rağmen canla başla çalışan madencilerin enkaz altında sağ ulaştıkları 2 kişi enkazdan çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Enkazdan çıkarılan Burcu ve Onur Mermer çiftinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Genç çiftin enkazdan sağ çıkarılmasının ardından büyük sevinç yaşayan madenciler, “Madenci burada”, “Madenci feneri sönmeyecek” şeklinde sloganlar atıp alkış tuttular.

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