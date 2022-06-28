İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Madrid'deki kritik Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO görüşmesi sona erdi

Madrid'deki kritik Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO görüşmesi sona erdi
Madrid'deki kritik Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le gerçekleştirilen dörtlü görüşme sona erdi.

Madrid’de Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO görüşmesi - Tıkla İzle

 İspanya'nın başkenti Madrid'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından Ortak Bildiri imzalandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmasını destekleyeceğini teyit eden üçlü bir momerandum imzaladılar” ifadeleri kullanılarak, “Türkiye, geçtiğimiz haftalarda terör tehdidi konusundaki endişelerini dile getirdi. Finlandiya bu endişeleri ciddiye almıştır. Finlandiya, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.