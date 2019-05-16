Maduro: 'ABD'nin uçuşları durdurması hareket özgürlüğüne saldırı'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesiyle hava bağlantılarını yasaklama kararını kınadı. Maduro, “Kendilerine zarar verdiler. Ticari uçuşları yasaklayarak hareket özgürlüğüne saldırdılar. Siz Sayın Bay Donald Trump, Venezuela vatandaşlarının ve dünyanın ticari uçuşlarında serbest dolaşımına saldırdınız” dedi.

Maduroz, Venezuela uçaklarının tescilli özel uçuşlarda bile dünyanın herhangi bir yerinden ABD'ye uçmasının yasak olduğunu açıkladı. Venezuela devlet televizyonuna konuşan Maduro, “Özel uçaklar uçamaz. ABD'de kayıtlı uçakları yasaklandı. Venezuela'ya her koşulda seyahat etmek engellendi. Ama Venezuela topraklarına dokunamazlar. Venezuela Mars gibi mi? Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Maduro, 30 Nisan'daki darbe girişiminin başarısız olmasının ardından bu kararı ABD'nin hayal kırıklığından aldığını iddia etti. Yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan'ın Venezuela'daki şartlar güvence altına alınana kadar kararın devam edeceğini bildirdikleri belirtildi.

Maduro, ayrıca ABD'li mevkidaşı Donald Trump'ı ülkesinin Washington'daki elçiliğinin dokunulmazlığına saygı göstermemekle suçladı. Venezuela lideri, "Donald Trump, Washington'daki Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin elçiliğini ihlal etti. Uluslararası hukukun ışığında yalnızca yasal değil, aynı zamanda bu durum ahlaki değil, bir ihlal anlamına da geliyor” ifadelerini kullandı.

ABD, Venezuela'daki durumun yolcular, uçuş ekibi ve mürettebatın emniyeti ve güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle ABD ve Venezuela arasındaki tüm ticari ve kargo uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Serkan Bayar

