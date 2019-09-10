Maduro, Kolombiya'nın tehditlerine karşı Savunma Konseyi'ni topladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın tehditlerine karşı Ulusal Savunma Konseyi'ni topladığını söyledi. Maduro, devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, “Savunma Konseyi'ni, Anayasamızın 323'üncü maddesinin bana verdiği yetkiyle, Kolombiya hükümetinin sevgili vatanımıza karşı savaş tehdidi konusunu ele almak üzere toplamaya karar verdim. Devlet Başkanı olarak başkanlık ettiğim Savunma Konseyi'nde bu tehdit durumuna karşı birtakım takdirler, kararlar eylemlerle ilgili kararlar alındı” ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı Maduro, başkent Karakas'ta bulunan diplomatik birimler nezdinde ülkesine uygulanan ambargoyu kınadıklarını açıkladı.

Maduro, “Şikayetlerimiz tüm diplomatik kanallara sunuldu. Venezuela'ya karşı nefret dolu tırmanış, hassas ve tehlikeli bir duruma neden oluyor. Ulusal Kurucu Meclis ile önemli kararların yerine getirilmesi için yeni kararlar alacağız" ifadelerini kullandı. Maduro, Kolombiya'nın iç savaşın kurbanı olduğunu söyledi. Venezuela Devlet Başkanı, "70 yıldır Kolombiya'da yaşanan iç savaşının kurbanları olduk. Tüm olumsuz yan etkiler Venezuela'ya ulaştı. Şiddet, adam kaçırma, toplu göç. Bugün Venezuela'da 6 milyondan fazla Kolombiyalı yaşıyor" dedi. Maduro, Ivan Duque'nin Kolombiya'nın başına gelmesinden beri, Venezuela'ya yönelik saldırıların arttığını da sözlerine ekledi. “Kolombiya'yı barışa çağırıyorum. Savaş trompetleriyle değil bütün Venezuela halkı adına yapıyorum. Latin Amerika'daki ülkeleri barışa destek vermeye davet ediyorum” diyen Maduro konuşması sırasında ayrıca, Kolombiya ve Venezuela arasında silahlı bir çatışma oluşturmak için nasıl yanlış gelişmeler kurgulandığına dair ellerinde kanıtlar bulunduğunu da yineledi.

29 Ağustos'ta Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, eski FARC müzakerecisi Ivan Marquez'in silahlara döndüğünü açıklamasının ardından Maduro'yu "Narko-terör çetesini" korumakla suçladı. Venezuela hükümeti ise 23 Ocak'ta, Kolombiya'yı Özel Eylem Kuvvetleri'nin (FAES), Adalet Sarayı'nın merkezine patlayıcılarla saldırdığına dair bazı kanıtlar ortaya koydu. 3 Eylül'de ise Maduro, Kolombiya sınırında turuncu alarmı ilan etti. Kolombiya'nın sahte bayrak eylemleriyle kendilerini tehdit ettiğini iddia etti. Ülkenin batı sınırındaki Zulia (kuzeybatı), Tchira (batı) ve Amazonas (güney) eyaletlerinde 10 ila 18 Eylül arasında askeri tatbikatlar yapılmasını da istedi.

Serkan Bayar

