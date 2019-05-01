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Maduro: 'Ülkemize korku getirmek isteyenlerden kurtulduk'

Maduro: 'Ülkemize korku getirmek isteyenlerden kurtulduk'
Maduro: 'Ülkemize korku getirmek isteyenlerden kurtulduk'

Venezuela'nın yasal devlet başkanı Nicolas Maduro, darbeci muhalif lider Juan Guaido’nun önderliğinde başlatılan darbe girişimin bastırılmasından sonra ulusal televizyona çıkarak bir açıklama yaptı.

Maduro, La Carlota askeri üssünün ayaklanmadan sonra asla teslim olmadığını söyledi. Guaido'yu destekleyen ordunun karayolunda ancak 8 zırhlı araca sahip olabildiğini söyledi. Devlet başkanı, “bu kişilerin yüzlerinitanıyorduk. Tank dedikleri sekiz aracı ele geçirdiler. Otoyolunu geçişe kapatma girişiminde bulundular" dedi. 

Bir başka darbeci muhalefet lideri Leopoldo Lpez'i darbeye liderlik etmekle suçlayan Maduro, "Leopoldo Lpez, otoyolda çatışma çıkartan bu silahlı grubu bizzat yönetti. Sonra, Guaido'yu binlerce insanı harekete geçirme çağrısı yaparken gördük. Hiç görülmemiş bir şey" ifadelerini kullandı. 

Başkan ayrıca, "ülkemize korku getirmek isteyenlerden kurtulduk. Çelik gibi sinirlerimiz ile sakin ve aklı başında kalarak, azami bilgeliğe sahip olmanın verdiği gücü kullandık” dedi. 

Darbe girişimiyle ilgili olayları incelemesi için üç özel savcı atadığını açıklayan Maduro, "darbeye davet edilen askerlerin yüzde 80'inin baskı altında kandırıldığını da" açıkladı.  

Serkan Bayar

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