İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maduro'dan Rusya'ya başsağlığı

Maduro'dan Rusya'ya başsağlığı
Maduro'dan Rusya'ya başsağlığı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağının acil iniş sırasında alev alması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Maduro, Twitter'da yayınladığı mesajında, "Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kaza dolayısıyla Rus halkına en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Dün Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere 78 yolcusuyla Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, havalimanına acil iniş yaptığı sırada alev almış ve 41 kişi hayatını kaybetmişti. Dünden bu yana Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda 50'nin üzerinde uçuşun iptal edildiği bildirildi. Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.