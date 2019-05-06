Maduro'dan Rusya'ya başsağlığı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağının acil iniş sırasında alev alması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Maduro, Twitter'da yayınladığı mesajında, "Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kaza dolayısıyla Rus halkına en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Dün Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere 78 yolcusuyla Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, havalimanına acil iniş yaptığı sırada alev almış ve 41 kişi hayatını kaybetmişti. Dünden bu yana Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda 50'nin üzerinde uçuşun iptal edildiği bildirildi. Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.