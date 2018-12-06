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Mafya baskınında skandal

Mafya baskınında skandal
Mafya baskınında skandal

Avrupa’nın çeşitli yerlerinde uyuşturucu ticareti yapan Ndrangheta isimli mafyaya yapılan operasyonda 2 Alman polisin baskın öncesi örgüte bilgi verdiği ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük uyuşturucu mafya yapılanmasından biri olan ve Almanya, Belçika, İtalya ve Hollanda'da faaliyet gösteren İtalyan suç örgütü Ndrangheta'ya düzenlenen baskınların Almanya bölümünde 2 polisin ve bazı memurların operasyon öncesi mafya yetkililerine bilgi verdiği ortaya çıktı. Duisburg kenti savcılığı 2 polis, 2 memur ve bir eski belediye çalışanı hakkında ‘Pollino' isimli operasyon öncesi mafyaya bilgi sızdırdıkları gerekçesi ile soruşturma başlattı.
Almanya, Belçika, İtalya ve Hollanda'da tarafından ortak olarak gerçekleştirilen operasyon sonucu yüklü miktarda kokain maddesine ele geçirilirken onlarca mafya mensubu tutuklanmıştı.  

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