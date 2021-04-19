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Maganda kurşunu az kalsın can alıyordu

Maganda kurşunu az kalsın can alıyordu
Maganda kurşunu az kalsın can alıyordu

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın çatısından giren maganda kurşunu o sırada temizlik yapan abi kardeşi neredeyse canından ediyordu. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Maganda kurşunu az kalsın can alıyordu - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Pazar günü, Karadeniz Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ikamet ettikleri 4 katlı binanın çatı katında hobi amaçlı güvercin besleyen Olcay Altınışık (33), kısıtlama gününde kardeşiyle beraber temizlik yaparken ufak çaplı bir patlama sesi duydu. Sesin etkisiyle abi kardeş panik yaşadı. Hemen etrafına bakan Altınışık, nereden geldiği belli olmayan bir maganda kurşunun çatıyı delerek yanlarına düştüğünü fark etti. Ne olduğunu anlamayan abi kardeş, maganda kurşununun hedefi olmaktan şans eseri kurtuldu.

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