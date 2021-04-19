Maganda kurşunu az kalsın can alıyordu

Olay, geçtiğimiz Pazar günü, Karadeniz Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ikamet ettikleri 4 katlı binanın çatı katında hobi amaçlı güvercin besleyen Olcay Altınışık (33), kısıtlama gününde kardeşiyle beraber temizlik yaparken ufak çaplı bir patlama sesi duydu. Sesin etkisiyle abi kardeş panik yaşadı. Hemen etrafına bakan Altınışık, nereden geldiği belli olmayan bir maganda kurşunun çatıyı delerek yanlarına düştüğünü fark etti. Ne olduğunu anlamayan abi kardeş, maganda kurşununun hedefi olmaktan şans eseri kurtuldu.