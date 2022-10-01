Maganda kurşunu sonrası gözünü kaybetme tehlikesi bulunan genç mühendisin yakınları yaşananlara tepki gösterdi

Genç mühendis olay sonrası kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde bu sabah gözünden ameliyat oldu. Ameliyat sonrası Onur Mert'in ablası Arzu Mert Şimşek yaşananları anlattı. Şimşek, kardeşinin yediği yemek sonrası Uzunsokak'ta arkadaşı ile yürürken birinin silahıyla başkasını bacağından vurması sonucu seken kurşunun burnunun üst kısmından girip gözünün arkasına saplandığını belirterek “Olay sonrası bugün ameliyata alındı. Yapılan ilk ameliyat gözün bütünlüğünü korumaya yönelik bir ameliyat. Kurşun gözün arkasında ‘Orbita' denilen bir yerde. Onun oradan alınması için bu tarz operasyonları yapan bir kaç merkez var. Biz birkaç gün sonra büyük ihtimalle oraya gideceğiz, orada bir ameliyat olacak belki başka bir ameliyat daha olacak” dedi.

Gökmen Şahin - Bekir Koca

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