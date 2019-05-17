Maganda kurşununun cezası belli oldu

Kağıthane'de 2016 yılında bir düğünün konvoyunu izleyen 3 çocuk annesi Hülya Özdemir'in otizmli oğlunun gözü önünde ölümüne neden olduğu iddia edilen 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Hayatını kaybeden annenin otizmli oğlu da duruşmaya katıldı

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık İsmail Hakkı Aygüneş ile avukatı hazır bulundu. Duruşmaya hayatını kaybeden Hülya Özdemir'in otizmli oğlu, diğer çocukları ve avukatı da katıldı.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık İsmail Hakkı Aygüneş, kendi marketinin önünde ruhsatsız silah ile ateş ettiğini kabul ederek kimsenin ölümüne neden olmadığını söyledi. Aygüneş, “Ben birini öldürmedim bu konuda beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı: “Soruşturma eksik yürütüldü”

Sanık savunmasının ardından söz verilen İsmail Hakkı Aygüneş'in avukatı İlkay Sezer ise soruşturmanın eksik yürütüldüğünü ve toplanmayan deliller yüzünden müvekkilinin mağdur edildiğini söyledi. Maktulün ölmesi ile müvekkilinin doğrudan illiyet bağı olmadığını ifade eden avukat Sezer, müvekkilinin beraatini istedi.

Davanın sanıklarından Hüseyin Özgüven'in avukatı Merve Dinçer ise müvekkilinin atılı suçu işlemesi için bir kastı olmadığını söyleyerek müvekkilinin beraatini talep etti. Son sözü sorulan sanık İsmail Hakkı Aygüneş, "Beraatimi istiyorum. Ateş ettiğim esnada balkonda kimse olmadığına eminim. Suçsuzum” dedi.

Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti karar için duruşmaya ara verdi.

Sanık Aygüneş hakkında 6 yıl 8 ay hapis

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme sanık İsmail Hakkı Aygüneş'in ‘bilinçli taksirle tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma' suçundan 5 yıl, ‘ruhsatsız silah taşımak' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapisle, ayrıca bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Sanık Özgüven hakkında hükmün açıklanması geri bırakıldı

Mahkeme davanın diğer sanığı Hüseyin Özgüven'in ‘ruhsatsız silah taşıma' suçundan 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezası, havaya doğru ateş ettiği için ‘genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçundan ise 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanık Özgüven hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme davanın diğer 2 sanığının ise beraat etmesine karar verdi.

Melike İnal

