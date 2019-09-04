Maganda kurşunuyla öldürme olayında 17 kişi hakkında işlem yapıldı

Edinilen bilgiye göre, Eflani ilçesi Çelebiler Mahallesi'nde düzenlenen düğün merasiminde Yunus Y.'nin C.K. tarafından kontrolsüzce havaya ateş edilmesi sonucu yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi, ayrıca yerel ve ulusal basında bahse konu düğün merasiminde çok sayıda ateşli silah ile ateş edildiği haberlerinin çıkması üzerine polis ekiplerince inceleme başlatılmış, 4 kurusıkı tabanca ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti. Ele geçirilen tabancalar ve tüfek ile ilgili olarak, düğünde ateş ettikleri tespit edilen M.D., S.K., E.K., Ş.Ö.'ye kurusıkı tabanca bulundurmaktan, A.H.K., E.H.K.'ye ise silah taşımaktan, S.B.'ye de ruhsatsız tüfek bulundurmaktan idari yaptırım uygulanmıştı.

S.B., Ş.Ö. ve Ö.Ç .hakkında da Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürmek Suçundan adli işlem başlatılmıştı.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonrasında 5 kuru sıkı, iki ruhsatsız av tüfeği daha ele geçirilirken, 9 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Olayın meydana gelmesi sonrasında toplam 9 adet kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 17 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde, düğün ve cemiyetlerde, her türlü tabanca ve tüfeklerle sözde kutlamalara karşı, gerekli tedbirlerin alındığı, cemiyetlere katılan vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği bildirildi.

Ersin Turan