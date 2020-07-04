Magandalar kına gecesini kana buladı

Edinilen bilgilere göre Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Bulduklu mahallesinde düzenlenen kına gecesinde kimliği tespit edilemeyen kişi ve kişilerin havaya ateş açması üzerine kına eğlencesine katılan sonucu Eşe Günen (49) ve Berat Demirelli (15), isimli iki kişi karnından ve bacağından yaralandı. Düğün magandası veya magandalarının havaya açtığı ateş kına gecesine katılan Eşe Günen ve Berat Demirelli'ye isabet ederken Günen, Kozan devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kına gecesini kana bulayan magandanın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.



Beril Solmuşgül - Emre Bozdemir